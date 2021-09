Juventus-Milan, Kjaer ko ed entra Kalulu: Florenzi già bocciato?

Pioli, nel big match Milan-Juventus, è costretto a sostituire Kjaer per infortunio. Al suo posto Kalulu, preferito a Florenzi

Arrivato dalla Roma durante la sessione estiva di calciomercato, Alessandro Florenzi non è ancora riuscito a imporsi nelle gerarchie di mister Stefano Pioli. Complici i continui miglioramenti di Davide Calabria, che è per ora il padrone della fascia destra difensiva del Milan. Nel big match contro la Juventus, però, il tecnico non può contare sull’apporto del terzino classe 1996, a causa di un lieve infortunio. Pioli, però, ha deciso di dirottare Tomori sull’esterno, affidandosi a Kjaer e Romagnoli centrali, piuttosto ceh lanciare Florenzi.

LEGGI ANCHE >>> Il top club monitora il big della Serie A: servono 60 milioni

LEGGI ANCHE >>> Lazio fermata sul 2-2 all’Olimpico, prima sconfitta per Mourinho

Florenzi molto indietro nelle gerarchie, preferito Kalulu per subentrare a Kjaer

Già questo sarebbe un segnale indicativo. La scelta, poi, di sostituire l’infortunato Kjaer con Kalulu, suona già quasi come una prima bocciatura dell’ex giocatore di Roma, Valencia e Paris Saint-Germain.