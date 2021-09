Suggestione Pirlo: può tornare ad allenare in Serie A

Andrea Pirlo non vede l’ora di essere nuovamente protagonista: la suggestione per tornare ad allenare in Serie A, le idee

La voglia di tornare ad allenare è davvero tanta per Andrea Pirlo, dopo l’esonero alla Juventus. Nonostante i due trofei vinti alla guida della compagine bianconera, la dirigenza torinese ha optato per l’addio del tecnico bresciano per il ritorno di Allegri a Torino.

Calciomercato, Pirlo può tornare ad allenare in Serie A

Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, ma un paio di suggestioni per tornare in Serie A ci sono eccome. La prima potrebbe arrivare da Empoli, dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Sampdoria: al momento il club toscano ha confermato ancora Andreazzoli credendo nel lavoro del proprio allenatore. Alcuni intermediari avrebbero pensato di proporre proprio Pirlo in caso di nuovi risultati negativi visto che è stato accostato anche alla Sampdoria in estate.

Lo stesso allenatore bresciano è ancora legato alla Juventus con un contratto da 2 milioni di euro che terminerà al termine di questa stagione. L’altra pista arriva in casa Spezia solamente in caso di panchine saltate nelle prossime settimane.

Pirlo si sta rilassando giocando a padel o in spiaggia con i propri figli prima di accettare un’avventura avvincente per continuare la sua carriera da allenatore.