Calciomercato Inter, il nuovo colpo a centrocampo arriva dalla Serie A!

L’Inter potrebbe mettere gli occhi su Antonin Barak, centrocampista jolly del Verona di Igor Tudor: le ultime di calciomercato sulla squadra di Inzaghi impegnata stasera contro la Fiorentina

L’Inter di Simone Inzaghi stasera sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione della quinta giornata del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla rotonda vittoria in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, cercheranno di riprendersi la vetta dopo il trionfo di ieri sera del Napoli del grande ex Luciano Spalletti, al momento capolista in solitaria della competizione. Dall’altra parte ci sarà la Viola rivelazione del torneo guidata da Italiano che, nonostante sia soltanto al suo secondo anno ai massimi livelli, ha già dimostrato di essere un tecnico all’altezza dei grandi palcoscenici.

I nerazzurri vogliono restare imbattuti ed arrivare alla sfida con l’Atalanta di sabato pomeriggio al massimo della condizione fisica e mentale, ma devono far fronte anche a qualche problema al centro del campo. Vidal infatti non rientrerà a brevissimo a causa di un guaio muscolare, mentre Calhanoglu è chiamato a riscattarsi dopo qualche prestazione non particolarmente brillante. Nel frattempo, in sede di calciomercato, l’Inter ragiona su possibili innesti per rinforzare proprio il reparto di centrocampo.

Calciomercato Inter, obiettivo in Serie A per il centrocampo

Per rinforzare la linea dei centrocampisti, l’Inter potrebbe tuffarsi sul profilo di Antonin Barak, fantasista e non solo dell’Hellas Verona di Igor Tudor. Il giocatore della Repubblica Ceca, che aveva iniziato bene anche con la guida tecnica di Eusebio Di Francesco, si è esaltato nell’ultima giornata contro la Roma di Josè Mourinho mettendo a segno anche un gol di fondamentale importanza.

Barak, prelevato dal Verona dall’Udinese, ha un valore di circa 10-15 milioni di euro che è però destinato a salire se dovesse confermare il suo rendimento a questi livelli. Il club scaligero ha ottenuto il cartellino dai friulani nell’ultima finestra di mercato per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.