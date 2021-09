Calciomercato Juve, nuova strategia per de Ligt: clausola, cifre e dettagli

Il calciomercato è ancora lontano, ma la Juventus inizia a prendere le contromisure per stabilire il futuro di de Ligt. Tutte le novità relative il rinnovo di contratto

Matthijs de Ligt non sta attraversando per nulla un momento eccellente della sua avventura alla Juventus. Il centrale olandese non riesce a trovare continuità e soprattutto a risultare decisivo nello scacchiere bianconero. Le sue prestazioni non sono esaltanti e talvolta risultano altalenanti. Una situazione che ha inevitabili riflessi anche sul calciomercato e sui piani bianconeri da qui al termine della stagione. De Ligt resta un elemento fondamentale, il presente e il futuro della Juventus, ma, come ha fatto intendere Mino Raiola, senza troppi fronzoli, in caso di offerta adeguata, l’olandese potrebbe anche lasciare Torino.

Una situazione che andrà, dunque, monitorata con grande attenzione durante la prossima estate di mercato e trattative bollenti. Ora la Juventus è alle prese con il contratto del gigante ex Ajax. Un accordo che scadrà a giugno 2024 e che non lascia tranquilla la dirigenza bianconera. Proprio gli uomini mercato della Vecchia Signora sembrano avere ben chiari gli scenari per il futuro del classe 1999.

Calciomercato Juventus, gli scenari per il contratto di de Ligt: clausola al ribasso

Il contratto in scadenza a giugno 2024, dunque, rappresenta una questione presente sulla scrivania bianconera. L’idea, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, è di impostare la trattativa sulla base di un prolungamento per solo un anno in più, fino al 2025. Ciò permetterebbe di rispettare la politica di contenimento dei costi, rispetto a un accordo pluriennale. Parallelamente, i bianconeri potrebbero inserire nel nuovo contratto una clausola al ribasso, questa volta inferiore ai 120 milioni di euro. La stagione è ancora all’alba e la Juventus attende risposte importanti da de Ligt sul campo, ma il futuro dell’olandese è già questione scottante, tra Raiola, rinnovo e un destino ancora da definire.