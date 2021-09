Ricorso squalifica Sarri, UFFICIALE: ecco la decisione

È arrivato l’esito in merito al ricorso presentato dalla Lazio sulla squalifica di Maurizio Sarri

In seguito alle due giornate di squalifica assegnate a Maurizio Sarri dopo la gara contro il Milan, è arrivata la decisione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale in merito al ricorso presentato dalla Lazio. Il tecnico toscano aveva ricevuto prima un’espulsione in campo per aver cercato uno scontro verbale con un giocatore del Milan “assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose”. La seconda squalifica è arrivata, invece, per aver proferito espressioni blasfeme in merito alla decisione dell’arbitro durante il percorso verso gli spogliatoi.

Respinto il ricorso sulla squalifica di Sarri

La decisione è arrivata e adesso è ufficiale: il ricorso della Lazio in merito alla squalifica per due giornate di Maurizio Sarri è stato respinto dalla prima sezione della Corte d’appello.