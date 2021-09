Esonero Koeman, c’è la data: altro italiano per il Barcellona

Ronald Koeman vede traballare la propria panchina al Barcellona: per sostituire il tecnico non solo Pirlo, anche un altro italiano

Il Barcellona continua a faticare sia in campionato che in Champions League. In Europa i catalani hanno incassato il pesante 0-3 contro il Bayern Monaco, mentre in campionato sono arrivate due vittorie e due pareggi, con l’ultimo sofferto contro il Granada. Visto il periodo difficile la società catalana sta iniziando a pensare a un possibile esonero di Ronald Koeman dalla panchina.

Leggi anche >>> Che attacco per la Juventus: “Ronaldo nascondeva i problemi!”

Fino a giovedì però, l’olandese potrà tentare di riscattare il momento difficile vincendo contro il Cadice, e scacciando i fantasmi che porterebbero all’addio. In caso contrario tra i nomi per sostituirlo ci sarebbe anche quello di Andrea Pirlo, che però potrebbe non essere l’unico italiano in lizza.

Koeman a rischio sulla panchina del Barcellona: anche Conte tra i candidati

Il Barcellona affronta uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Oltre ai problemi finanziari ci sono anche quelli sul campo, dove i risultati faticano ad arrivare. Per questo motivo il club catalano starebbe ragionando sulla posizione di Ronald Koeman, che avrebbe ancora la partita di giovedì contro il Cadice per invertire le sorti del suo futuro.

Leggi anche >>> Milan, vendetta sull’Inter. Come Calhanoglu: affare a zero

Come possibili sostituti tra i candidati ci sarebbe il nome di Andrea Pirlo, accostato nelle ultime settimane, ma non solo. Infatti anche Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, potrebbe rientrare nella lista dei candidati. Oltre ai due italiani ci sarebbe anche il sogno Xavi, che tornerebbe al Barcellona ma con un nuovo ruolo.