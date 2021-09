Serie A, Bologna-Genoa 2-2: Sirigu decisivo | Il tabellino

Pareggio pirotecnico tra Bologna e Genoa: al ‘Dall’Ara’ finisce 2-2 il primo anticipo della quinta giornata di Serie A. Sirigu decisivo, il tabellino

Bologna e Genoa tornano a muovere la classifica dopo le sconfitte maturate nell’ultimo weekend rispettivamente contro Inter e Fiorentina. Finisce infatti sul risultato di 2-2 il primo anticipo della quinta giornata di Serie A, esito che va stretto ai padroni di casa per il numero di occasioni create. La squadra di Mihajlovic parte forte, ma manca di concretezza in area. Il Genoa, dal canto suo, difende con ordine, affidandosi al veloce Kallon per le ripartenze. Tanta tattica, poche emozioni: il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa tutt’altra musica. Il Bologna entra in campo determinato e sblocca subito la gara grazie ad Hickey, autore di un bel tiro di controbalzo dal limite. Il terzino, 22 anni, diventa così il marcatore più giovane di questa edizione di Serie A. Il Genoa però reagisce e dopo sei minuti riagguanta il risultato con Mattia Destro, ben imbeccato in profondità da Criscito per il più classico dei gol dell’ex. Nel finale succede di tutto. L’undici felsineo trova un secondo vantaggio su rigore procurato da Sansone e segnato da Arnautovic.

All’89’, però, il Genoa si prende anche lui un penalty, molto contestato da Mihajlovic che viene espulso. L’arbitro non cambia idea e Criscito è glaciale nello spiazzare Skorupski e nel fissare il punteggio sul definitivo 2-2. In pieno recupero il Grifone deve ringraziare Sigiru, autore di una parata miracolosa su Soriano, andato a colpire da pochi passi a botta sicura. Bologna e Genoa non si fanno male: Bologna sale a 8 in classifica, il Genoa a 4 punti.

Serie A, Bologna-Genoa 2-2: il tabellino

BOLOGNA-GENOA 2-2

Marcatori: 48′ Hickey (B), 55′ Destro (G), 85′ rig.Arnautovic (B), 89′ rig.Criscito (G)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (80′ Dijks); Svanberg (80′ Sansone), Dominguez; Orsolini (64′ Skov Olsen), Soriano, Barrow (64′ Vignato); Arnautovic.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso (80′ Ghiglione), Bani (80′ Vanheusden), Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella (46′ Behrami); Kallon, Hernani, Fares (59′ Portanova); Destro.

Allenatore: Davide Ballardini