Affare Inter-Fiorentina nel 2022: soldi e contropartita

L’Inter punta un altro giocatore della Fiorentina e prova a convincere Commisso offrendo una contropartita

L’Inter scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina per l’anticipo serale del turno infrasettimanale di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi arriva dalla vittoria schiacciante per 6-1 contro il Bologna e vuole agganciare il Napoli in vetta alla classifica. Inter e Fiorentina, però, sono legate anche in chiave mercato. I nerazzurri seguono da vicino Gaetano Castrovilli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato per alzare ancor di più la qualità a centrocampo. Rocco Commisso non vuole vendere i suoi pezzi grossi e valuta l’ex Bari circa 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, il nuovo colpo a centrocampo arriva dalla Serie A!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, nuova strategia per de Ligt: clausola, cifre e dettagli

L’Inter sacrifica Gagliardini per Castrovilli

L’Inter vuole premere per Castrovilli e per convincere la Fiorentina sarebbe disposta a sacrificare uno dei suoi centrocampisti e l’indiziato principale è Roberto Gagliardini, valutato circa 15 milioni di euro dalla società nerazzurra. Inter e Juventus non smettono di monitorare anche Dusan Vlahovic ma Beppe Marotta vede più concreta la possibilità di arrivare a Castrovilli.