Roma-Udinese 1-0: Abraham porta in alto i giallorossi, Pellegrini espulso

La Roma chiude con una vittoria il turno infrasettimanale della 5ª giornata di Serie A con una vittoria di misura per l’1-0 contro l’Udinese e riscatta la sconfitta di Verona contro l’Hellas. Il man of the match è Tammy Abraham che decide la gara e torna al gol grazie al servizio, preceduto da una grande azione personale, di Calafiori. Il centravanti inglese ex Chelsea segna all’Olimpico e porta in alto i giallorossi in vista del derby contro la Lazio. La Roma ha diverse chance per raddoppiare ma non affonda il colpo e chiude il primo tempo sull’1-0.

Abraham porta in alto la Roma ma Pellegrini salterà il derby

Nel secondo tempo la Roma prova a gestire il vantaggio senza affondare il colpo, nonostante gli assalti dell’Udinese che lasciano spazi in ripartenza ma risultano fondamentali alcuni interventi di Rui Patricio, in particolare quello su Deulofeu. Il neo della vittoria giallorossa è l’espulsione di Lorenzo Pellegrini per doppia ammonizione nel finale che comporterà la sua assenza nel derby contro la Lazio. La sua assenza peserà molto per i giallorossi ma Mourinho si nel post-partita si è soddisfatto della sua squadra, soprattutto del primo tempo ma anche della compattezza dimostrata nonostante l’organizzazione del club friulano. La Roma vola nelle zone alte di classifica in vista del derby e mette pressione a Inter e Milan.

ROMA-UDINESE 1-0

36′ Abraham