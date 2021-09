Il Barca ha l’accordo con il giocatore: Juventus tagliata fuori

Il Barcellona avrebbe già trovato l’accordo con l’attaccante per giugno. La Juventus segue il calciatore, ma sarebbe stata anticipata

Le difficoltà economiche del Barcellona, non consentono al club grandi margini di manovra nel calciomercato. Difficile, quindi, per i blaugrana mettere a segno colpi da capogiro nel prossimo futuro. Anche in estate i catalani hanno raggiunto accordi con calciatori in scadenza come Memphis Depay e Sergio Aguero. E sembra siano in vantaggio sulla concorrenza per portare in Catalogna un altro attaccante a parametro zero a giugno. La squadra, infatti, è rimasta orfana di Griezmann e soprattutto di Messi e ha l’esigenza di essere rinforzata con un bomber che sia in grado di garantire molti gol.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scatta l’asta: Inter e non solo, affondo per il big

LEGGI ANCHE >>> Juve due in uno a gennaio: Allegri esulta, arriva il jolly con scambio

Il Barca ha l’accordo con Lacazette: Juventus tagliata fuori

Il colpo del presidente Joan Laporta è Alexandre Lacazette, attaccante classe 1991 attualmente in forza all’Arsenal. Il calciatore ha un contratto in scadenza con i Gunners il prossimo giugno e finora ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo proposte dal club. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, infatti, il francese si sarebbe già promesso al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, altro flop: Maldini pronto a tagliarlo

Niente da fare sembrerebbe, dunque, per la Juventus che da tempo segue il calciatore e che avrebbe voluto rinforzare il reparto offensivo con il trentenne, senza dover affrontare costi per il suo cartellino.