Italia-Spagna, scoppia la bufera: “È un bluff clamoroso”

Si è appena concluso il primo tempo di Italia-Spagna, semifinale della UEFA Nations League: un calciatore azzurro nel mirino dei tifosi

Un primo tempo complicato quello dell’Italia di Mancini contro la Spagna. Le due Nazionali si stanno affrontando nel match valido per la semifinale della UEFA Nations League, nella cornice di San Siro. Quarantacinque minuti non semplici per gli azzurri, che hanno sofferto in più occasioni le avanzate della ‘Furia Rossa’.

Al 17′, inoltre, è arrivato anche il vantaggio degli ospiti, grazie ad un gol di Ferran Torres. L’attaccante del Manchester City è stato perso in marcatura da Bastoni e ha potuto indirizzare indisturbato la sfera verso la porta presieduta da Donnarumma. L’errore del centrale dell’Inter ha scatenato sui social l’ira dei tifosi, che lo hanno criticato duramente.

Di seguito alcuni esempi su Twitter.

Mamma mia Bastoni che disastro, poi ci domandiamo perché gioca ancora Chiellini a 37 anni#ItaliaSpagna — Marco (@Marco562017) October 6, 2021

Bastoni marcatura laser, molto bene eppure qua sopra ci avevano assicurato che eravamo di fronte al nuovo Nesta — MarcoF7 (@occhioceruleo) October 6, 2021

Quando bastoni imparerà a difendere diventerà un difensore — Andrea | Banter Era | (@Bresingarr) October 6, 2021