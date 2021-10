Calciomercato Juventus, scambio alla pari con la big: Rabiot nell’affare

La Juventus potrebbe inscenare uno scambio con un top club durante il calciomercato di gennaio: Rabiot nell’affare dei bianconeri

La Juventus si appresta a tornare in campo nel difficile match contro la Roma, ma la società indirizza i suoi pensieri anche al calciomercato. Non è un segreto che il desiderio della ‘Vecchia Signora’ sia quella di potenziare il centrocampo. Locatelli – gol vittoria nel derby – si sta prendendo la scena e ha ormai conquistato un posto fisso nell’undici di Allegri. La sensazione, però, è che non possa bastare il talento azzurro a garantire il salto di qualità al reparto. C’è un elemento, inoltre, che non convince a pieno il tecnico livornese: stiamo parlando di Adrien Rabiot.

Il mister non è completamente soddisfatto delle prestazioni e delle caratteristiche dell’ex PSG. Ecco che i piemontesi potrebbero ‘sacrificare’ il classe ’95 e inserirlo in uno scambio nel mese di gennaio col Real Madrid.

LEGGI ANCHE>>> Non trova l’accordo con il Milan: l’agente lo offre all’Inter

Calciomercato Juventus, affare col Real: ‘carta’ Rabiot

Ancelotti apprezza non poco il profilo della mezz’ala francese. Le parti potrebbero venirsi incontro: Dani Ceballos è ai margini del progetto spagnolo. A breve rientrerà dall’infortunio e ad Allegri piacciono maggiormente le sue peculiarità.

LEGGI ANCHE>>> Paura per l’ex Juve Lemina e Fanny Neguesha: rapina armata in casa

Si tratterebbe, poi, di un affare alla pari, visto che entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza giugno 2023 e una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Si riscalda l’asse Juventus-Real Madrid con Rabiot e Ceballos.