Il Newcastle sogna in grande: ‘scippo’ alla Juve per convincere Zidane

Il Newcastle inizia a pianificare i grandi colpi per il futuro, partendo dalla panchina: per convincere Zidane soffia l’obiettivo alla Juventus

Il calcio europeo si prepara ad affrontare una nuova potenza economica, il Newcastle. Infatti il club inglese ha da poco cambiando proprietà, passando nelle mani di una nota e ricca compagnia saudita, pronta a investire cifre importanti proprio nei ‘Magpies’. Tra le prime mosse del Newcastle potrebbe esserci quella di affidare la panchina a un tecnico esperto e importante, e il mirino potrebbe essere stato puntato su Zinedine Zidane. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Il tecnico francese infatti dopo essersi separato dal Real Madrid è ancora senza squadra. Convincerlo non sarà certamente semplice, ma per farlo il club inglese potrebbe soffiare un obiettivo di mercato alla Juventus.

Newcastle scatenato, colpo Pogba per convincere Zidane: Juventus beffata

Il Newcastle inizia a sognare in grande dopo il passaggio nelle mani dei potenti sauditi. Il club inglese potrebbe infatti iniziare una rivoluzione, partendo da colpi importanti per migliorare la squadra. Per la panchina potrebbe essere Zidane l’obiettivo, ma oltre a un’offerta importante potrebbe arrivare un colpo a centrocampo per convincerlo.

Infatti i ‘Magpies’ potrebbero tentare il colpaccio Paul Pogba a parametro zero, giocatore che piace al tecnico francese dai tempi del Real Madrid e sul quale ci sarebbe anche la Juventus, che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto col Manchester United. Un primo colpo che farebbe già capire che una nuova potenza è pronta a salire in cima.