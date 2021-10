Le condizioni di Morata e Dybala: ultime dal campo e tempi di recupero

Lavoro personalizzato per Dybala e Morata: ecco le loro condizioni e le possibilità di recupero

La Juventus si prepara al big match di domenica sera contro la Roma all’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri valuta attentamente tutti coloro che stanno rientrando dalle nazionali, con un’attenzione particolare alle condizioni di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi stanno recuperando da un problema muscolare e sono alla Continassa dove stanno svolgendo lavoro individuale e personalizzato, un mix tra esercizi atletici e lavoro con la palla.

Per Morata sembra molto complicato vederlo domenica contro la Roma. Il suo recupero prevede una guarigione più lunga ed è più probabile un suo rientro con lo Zenit in Champions League o per la super sfida del 24 ottobre contro l’Inter. Ottimismo, invece, per Dybala che potrebbe essere tra i convocati già per la gara contro la Roma.

Giorgio Musso