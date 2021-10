Napoli, si ferma l’attaccante: il comunicato UFFICIALE del club

Il Napoli comunica l’infortunio di uno dei suoi attaccanti: condizioni da monitorare

Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti in seguito all’allenamento di questa mattina. In casa Napoli si è fermato Andrea Petagna per infortunio, nello specifico per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, duello Juventus-Napoli per il giocatore in scadenza!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, ecco la punta del futuro: servono almeno 25 milioni!

Il calciatore ex SPAL non ha quindi potuto allenarsi con il gruppo questa mattina e ha svolto solamente delle terapie. Le sue condizioni saranno monitorate in vista della sfida con il Torino. Ecco il comunicato del club sull’attaccante: “Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri”.