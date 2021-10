L’inviato ‘Rai’, Alessandro Antinelli racconta in un’intervista alcuni retroscena sulla Nations League ed esprime le sue considerazioni su Chiesa e Donnarumma

La sosta per le Nazionali ha riportato in primo piano l’Italia di Roberto Mancini. I Campioni d’Europa non sono riusciti a bissare la vittoria dell’Europeo e sono arrivati al terzo posto in Nations League, sconfitti in semifinale dalla Spagna. I due recenti impegni hanno però confermato il buon lavoro svolto dal ct che, per il futuro, potrà contare su forze fresche dei giovani.

Su tutti, ad attrarre maggiore attenzione, ci sono Federico Chiesa e Donnarumma. L’inviato per la ‘Rai’, Alessandro Antinelli, ha raccontato in un’intervista a calciomercatoweb.it le sue sensazioni in vista della prossima sfida alla Svizzera, lasciandosi andare anche ad un commento sui singoli a disposizione del ct Mancini. Sull’attaccante della Juventus il giornalista non ha dubbi: “Chiesa in questo momento è il miglior attaccante italiano, se continua a giocare da punta nella Juve può segnare molto e crescere in consapevolezza“.

