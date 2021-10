Il Napoli guarda in Spagna in chiave calciomercato e punta un giocatore del Real Madrid

Il Napoli si gode il primo posto in classifica in campionato e si prepara alla gara di Europa League che precederà il big match di Serie A contro la Roma. Intanto, però, la società lavora in chiave mercato in ottica gennaio ma anche giugno.

Il patron De Laurentiis da tempo segue diversi profili del Real Madrid, tra cui Isco, ma negli ultimi tempi la società ha virato su un altro giocatore dei blancos, Lucas Vasquez che, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, nonostante l’ultimo prolungamento di contratto, potrebbe essere intenzionato a lasciare il Real.

Napoli, occhi su Lucas Vasquez del Real Madrid

L’esterno spagnolo era finito anche nel mirino della Juventus ma il suo ingaggio ha sempre frenato i bianconeri nell’affondare il colpo. Oltre a Bale, Mariano Diaz, Isco e Jovic adesso anche Lucas Vasquez è uno dei sacrificabili in casa Real Madrid e Florentino Perez aspetta solo l’offerta più allettante. Il Napoli potrebbe affondare il colpo nella prossima sessione estiva di mercato.