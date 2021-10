Bologna-Milan, le formazioni UFFICIALI: Pioli sorprende con Ibrahimovic

I tecnici di Bologna e Milan hanno diramato le formazioni ufficiali per l’incontro che inizierà a breve: la scelta di Pioli su Ibrahimovic

Il Milan è pronto a scendere nuovamente in campo dopo la disfatta in Champions League con il Porto. Stavolta i rossoneri incontrano sulla propria strada il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sarà fondamentale conquistare i tre punti per tenere il passo del Napoli, finora sempre vittorioso.

I due allenatori hanno diramato le formazioni ufficiali. Tante assenze per Pioli, che però sorprende con il ritorno di Ibrahimovic dal primo minuto. Di nuovo titolare, quindi, lo svedese, dopo gli infortuni che lo hanno costretto a fermarsi per diverso tempo.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan

Ecco le scelte dei tecnici.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Theate, Medel, Soumaoro; Hickey, Svanberg, Domiguez, De Silvestri; Barrow, Soriano; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Ballo-Touré, Tomori, Kjaer, Calabria; Bennacer, Tonali; Leao, Krunic, Castillejo; Ibrahimovic. All.: Pioli.