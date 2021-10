Il Milan può riprovarci: Maldini sfida il Barcellona per la stella

Il MIlan guarda già ai prossimi colpi di calciomercato e, per l’estate 2022, può tornare di prepotenza l’ambito gioiello per i rossoneri

Manca poco al ritorno in campo del Milan di Stefano Pioli che, al ‘Dall’Ara‘, è ospite del Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. I rossoneri, quasi fuori dalla Champions, hanno quindi intenzione di puntare tutto sul campionato di Serie A, prima che la riapertura del calciomercato invernale possa portare rinforzi di peso alla rosa del ‘Diavolo’. In tal senso, in vista della prossima estate, arrivano dalla Spagna importanti novità per uno dei sogni del club. Maldini e Massara starebbero infatti pensando alla stagione 2022/23, con un colpo di assoluto spessore per rinforzare la trequarti di Stefano Pioli.

Stando a quanto riporta ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona sarebbe sulle tracce di Dani Olmo sin dalla scorsa estate quando ha provato a regalarlo a Koeman in prestito con obbligo di riscatto: il no secco del Lipsia può rimandare l’addio al prossimo giugno. Il Milan c’è, è alla finestra, nonostante una valutazione importantissima fatta nei mesi scorsi dal club tedesco per il talento di scuola Barcellona. Il Lipsia avrebbe rifiutato ben 75 milioni ma adesso, con il Barcellona che difficilmente raggiungerà cifre simili, il Milan può pensare in grande per un colpo da sogno da regalare a Pioli.

Il Milan sogna Dani Olmo: le cifre

Arrivato nel gennaio 2020 per 40 milioni (25 di parte fissa più 15 milioni di eventuali bonus variabili), il 23enne spagnolo è attualmente infortunato. Il Lipsia non ha ancora ammortizzato l’investimento e per questo, per lasciarlo partire, chiederebbe non meno di 60 milioni di euro.

Una cifra importante che, a gennaio, il Barcellona non potrà permettersi di spendere. Ecco perchè a giugno il ‘Diavolo’ può provarci con convinzione, dopo aver sfiorato l’ingaggio di Olmo già vicino ai rossoneri un anno e mezzo fa.

Un ritorno di fiamma, dunque, che può diventare sempre più concreto con il passare dei mesi: il Milan rimane alla finestra per Dani Olmo.