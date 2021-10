La Roma lo libera: assalto della Liga a gennaio e beffa Inter

La Roma libera uno degli esuberi a centrocampo e si fa sotto la Liga in ottica gennaio

Nella Roma di Mourinho molti giocatori non stanno trovando spazio e soprattutto in ottica gennaio potrebbe lasciare la Capitale per trovare continuità altrove.

Uno di questi è Gonzalo Villar. Lo spagnolo aveva guadagnato la titolarità in mezzo al campo lo scorso anno ma Mourinho quest’anno ha subito messo in chiaro che non stravede per lui. Spesso è andato addirittura in tribuna, altre volte in panchina ma mai in campo durante le prime 10 giornate di campionato. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes’, per Villar si apre una doppia prospettiva in Spagna.

Roma, Villar via a gennaio e beffa Inter

Anche l’Inter aveva messo gli occhi su Villar per rinforzare il centrocampo ma sembra che in Liga due squadre siano in vantaggio. In particolare Real Betis e Siviglia che vogliono chiudere il colpo durante il mercato invernale.

La Roma incasserebbe circa 15 milioni di euro dalla sua cessione, da poter reinvestire a gennaio per qualche possibile occasione di mercato che potrebbe presentarsi.