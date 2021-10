Serie A, Milan-Torino 1-0: basta Giroud, Pioli vince ancora

Il Milan vince ancora e conquista i tre punti anche contro il Torino a San Siro: i rossoneri battono Juric grazie ad un gol di Giroud

Tante difficoltà, ma questo Milan sa come si vince anche soffrendo. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a battere il Torino di Juric con un risultato di misura. È bastato un gol di Giroud al primo quarto d’ora di gioco per conquistare i tre punti, che consentono ai lombardi di lavorare in vista del big match con la Roma nella migliore condizione mentale possibile.

Il bomber francese, nel primo tempo, ha sfruttato di rapina un corner di Tonali. Krunic la spizza di testa e subito dopo arriva la zampata decisiva dell’ex Chelsea. I ‘Granata’, poi, hanno provato diverse volte anche nel secondo tempo a riportare la gara in equilibrio, ma i padroni di casa sono riusciti a resistere alle offensive avversarie. Quinta vittoria consecutiva in casa, ora tocca al Napoli rispondere.

Milan-Torino, tabellino e classifica

Ecco il tabellino del match e la classifica.

Milan-Torino 1-0: 14′ Giroud (M)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 28, Napoli 25, Inter 18, Roma 16, Atalanta 15, Juventus 15, Fiorentina 15, Lazio 14, Bologna 12, Empoli 12, Hellas Verona 11, Sassuolo 11, Torino* 10, Udinese 10, Sampdoria 9, Venezia* 8, Spezia* 8, Genoa* 7, Salernitana* 7, Cagliari 6.

*Una partita in più