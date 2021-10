Infortunio in casa Juventus: il comunicato UFFICIALE

Dopo la sconfitta con il Sassuolo arrivano degli aggiornamenti della Juventus sul calciatore infortunato: l’esito degli esami

Non arrivano buone notizie in casa Juventus. Dopo il ko con il Sassuolo di ieri, i bianconeri perdono anche elementi in rosa per infortunio. Questa mattina infatti Mattia De Sciglio si è sottoposto a degli esami strumentali al JMedical ed è stata evidenziata una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Juventus, si ferma De Sciglio: lesione di basso grado del bicipite femorale

Il terzino della Juventus i è fermato dopo pochi minuti nella sfida con il Sassuolo e ha costretto Allegri al cambio per Alex Sandro. Ecco il comunicato sulle sue condizioni: “Mattia De Sciglio questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Ci sarà da attendere dunque per nuovi aggiornamenti riguardo i tempi di recupero: “Tra circa 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”.