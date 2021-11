Shevcenko in Serie A: arriva l’annuncio UFFICIALE

Confermate le voci di queste ore, Shevcenko torna in Serie A ma in veste di allenatore: arriva l’annuncio UFFICIALE da parte del club

Dopo il 2-2 di venerdì scorso, la società del Genoa ha deciso in maniera ufficiale di effettuare il cambio in panchina. L’esonero di Ballardini è arrivato nelle scorse ore mentre oggi il club ha comunicato che il nuovo allenatore sarà Andriy Shevcenko: per lui contratto fino al 2024.

Calciomercato Genoa, è UFFICIALE: ha firmato Shevcenko

Ecco il comunicato ufficiale da parte del ‘Grifone’: “Il Genoa CFC annuncia che Andriy Shevchenko ha raggiunto un accordo con 777 Partners e guiderà il Grifone fino al 30 giugno 2024. Shevchenko da calciatore ha vinto, tra le altre cose, il Pallone d’Oro nel 2004 e la Champions League nel 2003. Nella sua carriera da allenatore ha guidato la Nazionale Ucraina dal luglio 2016 fino allo storico piazzamento nelle prime otto squadre d’Europa a Euro2020”.

“Il Genoa CFC e 777 Partners accolgono calorosamente mister Shevchenko e gli augurano un lavoro fruttuoso alla guida del club più antico d’Italia”.