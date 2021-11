Calciomercato Inter, Marotta lo vuole a zero | Doppia vendetta del Milan

Inter e Milan si muovono sul calciomercato a caccia di colpi interessanti che potrebbero completare la rosa. Beppe Marotta punta il big rossonero, ma Maldini non resta a guardare

Questione di derby, questione di emozioni e di sfida eterna per chi sia davvero la padrona di Milano. Le due squadre sono in lotta sul campo e per lo scudetto, ma anche sul calciomercato non scherzano.

Le finanze, si sa, non sono infinite e per questo i due club sono costretti anche a ingegnarsi per arrivare ai colpi giusti per costruire la rosa del futuro. E l’Inter butta un occhio tra i cugini, a caccia di nomi decisivi per rinforzare la squadra a disposizione. I nerazzurri, infatti, hanno nel mirino Alessio Romagnoli. Il centrale è andato a corrente alternata nelle ultime stagioni, ma è un elemento di assoluto valore e che farebbe bene da mancino nel 3-5-2 di Inzaghi. A zero, inoltre, sarebbe un colpo particolarmente interessante. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di restare a guardare ed è pronto ad affondare per altri profili in casa nerazzurra.

Calciomercato Inter, il Milan si vendica sui nerazzurri

Il colpo Calhanoglu ancora grida vendetta, a maggior ragione se l’Inter dovesse mettere le mani anche su Romagnoli. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di restare a guardare e ha messo nel mirino due calciatori importanti nello scacchiere dei nerazzurri. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Entrambi in scadenza di contratto, potrebbe fare decisamente comodo a Stefano Pioli nel suo 4-2-3-1. Per quanto riguarda l’ex Dinamo Zagabria, però, l’operazione appare quasi impossibile: se non dovesse arrivare il rinnovo, l’estero sarebbe in pole. Vedremo se Maldini riuscirà nel clamoroso scippo ai cugini.