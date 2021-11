Niente scambio Origi – Brozovic a gennaio. L’Inter chiede solo cash per la partenza del centrocampista, ma occhio al possibile addio di Sánchez.

Un intreccio di mercato da Liverpool a Milano che lega tre tre giocatori. Da Alexis Sánchez a Divock Origi passando per Marcelo Brozovic, l’asse dall’Inghilterra all’Italia potrebbe scaldarsi a gennaio.

Una interessante opportunità di mercato per l’Inter. Una opportunità che ha nome e cognome: Divock Origi, attaccante belga classe ’95 attualmente sotto contratto col Liverpool, legato agli inglesi da un accordo fino al prossimo 30 giugno. Ecco perché i Reds vorrebbero cederlo a gennaio, quando riaprirà la campagna trasferimenti invernale.

Un profilo già cercato in passato dall’Inter e che ora potrebbe tornare di moda. Prima però dovrebbe liberarsi una casella in attacco. Condizione che potrebbe concretizzarsi con l’eventuale addio di Alexis Sánchez, impiegato in dieci occasioni tra campionato e Champions League in questo primo scorcio di stagione.

Calciomercato Inter, si riaccende la pista Origi

Se il cileno dovesse lasciare i nerazzurri a gennaio, ecco che partirebbe l’assalto ad Divock Origi, in questa stagione autore di tre reti e due assist in sette apparizioni con la maglia del Liverpool tra Premier League, Champions League ed EFL Cup. Un ingaggio che avverrebbe solo tramite il pagamento di un indennizzo al Liverpool. I Reds potrebbero chiedere in cambio il cartellino di Marcelo Brozovic, ma l’intenzione del dg Marotta è quella di lasciar partire il centrocampista croato solo a fronte di una importante offerta economica. Ecco perché è da escludere la possibilità di uno scambio con il Liverpool.

Del resto Marcelo Brozovic si sta mettendo in mostra come uno degli elementi più importanti della formazione allenata da Simone Inzaghi. Nei primi mesi di questa stagione ha giocato sedici partite tra campionato e Champions League, contribuendo con due assist ed un gol. Un vero perno della formazione nerazzurra nonostante il contratto in scadenza che il club proverà a prolungare nelle prossime settimane, al fine di evitare eventuali assalti da parte delle big del calcio europeo.