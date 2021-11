Leonardo Bonucci ha parlato alla vigilia della gara di domani tra Irlanda del Nord e Italia soffermandosi sul rigorista

Il rigore sbagliato di Jorginho contro la Svizzera ha complicato notevolmente il discorso qualificazione per l’Italia di Roberto Mancini. Domani sarà fondamentale vincere contro l’Irlanda del Nord cercando di segnare più gol possibili.

In merito al rigore fallito e al discorso rigoristi all’interno del gruppo ha fatto chiarezza anche Leonardo Bonucci in conferenza stampa: “Venerdì il mio primo pensiero è stato abbracciare Jorginho: l’errore può capitare a tutti. Domani non sarò io il rigorista, decideremo quando sarà il momento”.

Italia, Bonucci: “Nessun cambio di rigorista”

Poi una precisazione sul possibile cambio del rigorista: “Abbiamo deciso di lasciare le cose come stanno”. Poi sulla partita di domani il difensore della Juventus ha aggiunto: “Domani faremo una grandissima prestazione per vincere. Dobbiamo essere sempre più squadra: è un concetto che dovrà emergere all’ennesima potenza”.