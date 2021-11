Calciomercato, la Juve sacrifica il talento | Colpaccio con scambio più cash

La Juventus prepara il colpo a centrocampo. Proposti il giovane De Winter dell’Under 23 più un compenso economico

La Juventus è al lavoro in vista della trasferta con la Lazio. Gli uomini di Allegri sono obbligati a vincere per restare in scia all’Atalanta quarta ed accorciare sui biancocelesti quinti. L’avvio deludente in Serie A necessita di un’inversione di rotta e molto dipenderà dalla sessione di gennaio di calciomercato.

La dirigenza bianconera è sulle tracce di un centrocampista per rinforzare il reparto che è sembrato più debole nelle prime dodici giornate. L’obiettivo dei bianconeri e Ryan Gravenberch, centrale 19enne in forza all’Ajax. Nonostante la giovane età, ha già raccolto 78 presenze con la prima squadra degli olandesi. Il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno 2023 e questo potrebbe favorire uno ‘sconto’ sulla cessione. La Juventus studia il colpo ma dovrà in ogni caso trattare con Mino Raiola, procuratore del gioiellino.

Colpo Gravenberch, la Juve offre De Winter più cash

La Juventus sta pensando di ‘sacrificare’ un giovane dell’Under 23 pur di arrivare a Gravenberch. L’obiettivo dei bianconeri è quello di portare l’olandese a Torino per gennaio o giugno. Per l’assalto al gioieillino, dalla Continassa sono pronti ad offire il giovane De Winter più un compenso economico.