Sirene inglesi per la Juventus: trattativa accelerata

La Juventus potrebbe essere vicina a una cessione in Premier League: la trattativa sembrerebbe subire un’accelerata

Il campionato si è fermato per una settimana ma è pronto a ripartire alla grande. Per la Juventus si ripartirà subito con un big match, ovvero quello di sabato contro la Lazio. Nel frattempo la società bianconera continua a lavorare in chiave calciomercato.

Infatti il calciomercato invernale è ormai alle porte, e la Juventus potrebbe dire addio a un centrocampista. Dall’Inghilterra arrivano sirene per un centrocampista bianconero e la trattativa sembrerebbe essere in uno stato avanzato. Arriva l’accelerata che può essere decisiva.

Il Newcastle non molla Rabiot: accelerata per il francese della Juventus

Nel momento negativo della Juventus di questo inizio di campionato c’è anche l’inizio difficile di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese su 11 partite ha collezionato solo un assist e prestazioni difficilmente sufficienti. A continuare ad avere il proprio mirino puntato su Rabiot però sembrerebbe essere il Newcastle.

Infatti i ‘Magpies’ dopo essere stati acquistati dallo sceicco Mohammed bin Salman, sono pronti a investire sul calciomercato e uno degli obiettivi sarebbe proprio il francese. La valutazione di Rabiot al momento si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, e secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la trattativa con la Juventus avrebbe subito un’accelerata e sarebbe a buon punto. Invece, secondo quanto riporta Calciomercato.it, ad essere in vantaggio per il francese al momento sembrerebbe essere il Chelsea, che potrebbe sopperire alla possibile partenza di Saul. Dunque Rabiot potrebbe essere uno dei primi bianconeri a fare le valigie.