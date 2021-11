Italia, Gravina sui playoff: “Dobbiamo fare delle riflessioni”

Il presidente della Figc parla del pareggio di Belfast e interviene sul calendario della Serie A in vista degli spareggi di marzo

L’Italia non è riuscita a qualificarsi direttamente ai mondiali del Qatar. Fatali i due pareggi con Svizzera e Irlanda del Nord nelle ultime due sfide del girone. Ora gli uomini di Mancini dovranno disputare i playoff a marzo per poter accedere alle fasi finali. Il presidente della Figc ha dichiarato di non essere preoccupato, anche se ritiene l’obiettivo più complicato del previsto.

Gabriele Gravina ha parlato il giorno dopo il pareggio di Belfast, costato caro agli azzurri. Il presidente crede che l’Italia sia in grado di qualificarsi: “Torniamo a essere speciali e vinciamo i playoff – continua – non dobbiamo buttarci la croce addosso.” La sfortuna sui rigori sbagliati da Jorginho ha inciso molto nel verdetto di lunedì 15 novembre: “Siamo una squadra normale che ha vinto l’Europeo. Ci hanno dato ragione gli stessi episodi che ci sono andati contro nelle ultime due partite – aggiunge Gravina – ieri non stavamo bene fisicamente.”

Italia, Gravina sul calendario: “Dobbiamo fare delle riflessioni con la Lega”

Il presidente della Figc è orgoglioso del lavoro svolto dalla federazione in questi anni: “Abbiamo raddoppiato il valore commerciale e dato un’immagine di credibilità al calcio italiano.” La progettualità dei dirigenti azzurri prosegue a prescindere dalla vittoria di europeo o mondiale.

Sui calendari della Serie A non si è ancora ben capito come riuscire a favorire gli azzurri, concedendo possibilmente uno stage in vista degli spareggi del periodo 24-29 marzo. Gravina ammette che è complicato e che c’è bisogno di un confronto con la Lega Serie A: “Il 30 gennaio è l’unica finestra a disposizione. Faremo delle riflessioni con la Lega.”