Riserva fissa e addio possibile: arriva la Juventus

Ormai relegato a riserva fissa il giocatore può chiedere il trasferimento: la Juventus ci pensa

Il Napoli si gode il grande inizio di campionato che porta la firma di Luciano Spalletti, oltre che ovviamente di tutti i giocatori. Sicuramente spicca il rendimento di Victor Osimhen ma non è da sottovalutare quello di David Ospina che in questo momento risulta il miglior portiere della Serie A.

Le prestazioni del colombiano stanno chiudendo sempre di più lo spazio ad Alex Meret che gli altri anni ha avuto un’alternanza con Ospina. Quest’anno ha giocato appena 5 partite tra campionato ed Europa League. Troppo poco per un ragazzo di 24 anni nel suo momento di massima crescita. L’ex Udinese ha un contratto col Napoli fino a giugno 2023 ma di questo passo sarà inevitabile il trasferimento in un altro club prima della scadenza.

La Juventus si fa sotto per Meret

A farsi sotto per Meret potrebbe essere la Juventus che a fine stagione potrebbe decidere di sostituire Szczesny con un portiere giovane e talentuoso. Il Napoli non fa sconti, soprattutto alla Juve, e il prezzo si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro. La Juventus proverebbe l’affondo in estate, sperando che il cartellino del giocatore non salga.