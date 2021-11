Formazioni ufficiali di Lazio-Juventus: Pedro falso nove, Pellegrini titolare

Tra poco in campo Lazio e Juventus, diramate dai tecnici le formazioni ufficiali dell’incontro: Pedro falso nove, novità Pellegrini

Ci avviciniamo velocemente al fischio d’inizio di Lazio-Juventus, uno dei big match della tredicesima giornata di Serie A. Tra poco le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico con il solo pensiero di vincere e strappare punti importanti all’avversario.

Nel frattempo, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri hanno comunicato le loro scelte dall’inizio. Per la ‘Vecchia Signora’ in avanti agirà la coppia Chiesa-Morata, in assenza di Dybala. Novità Luca Pellegrini da titolare nei quattro di difesa. Nei biancocelesti, costretti a non convocare Immobile per infortunio, spazio a Zaccagni dal 1′ sull’out offensivo di sinistra con Pedro falso nove.

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali della gara

Di seguito le formazioni ufficiali.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All.: Allegri