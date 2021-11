Ritorno clamoroso, ecco il sogno ‘impossibile’ di Mourinho

La Roma sta già pianificando le prossime mosse: spunta il sogno proibito, per il mercato giallorosso, di Josè Mourinho

Due sconfitte di fila in Serie A, con Milan prima e Venezia poi. Il momento vissuto dalla Roma di Josè Mourinho è decisamente complicato. In tal senso, il match di domani sera in casa del Genoa rappresenta un’importante spartiacque per la squadra giallorossa, che non può più permettersi passi falsi. Dal calcio giocato al calciomercato, la società capitolina ha intenzione di provare ad accontentare le richieste di Mourinho che in più di un’occasione ha lamentato una rosa (in particolar modo le seconde linee) non all’altezza.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, il sogno di Tiago Pinto per la mediana giallorossa è Leandro Paredes. Il centrocampista, come scritto da ‘Asromalive.it’, sta facendo enorme fatica al PSG e potrebbe diventare uno dei grandi obiettivi per il centrocampo di Mourinho. Sono solo 3 le presenze con la maglia del club di Al-Khelaifi per Paredes, tra Ligue 1 e Champions, e 150′ in campo agli ordini di Tuchel. Un feeling che pare non essere ancora sbocciato e che vedrebbe diversi club interessati al talento sudamericano già per gennaio.

Roma, sogno Paredes: è quasi impossibile

Ci hanno pensato e ci pensano tutto’ora Milan, Inter e Juventus ma adesso è la Roma a sognare un complicatissimo ritorno del classe 1994 nella Capitale.

Un’operazione tuttavia quasi impossibile, visto che l’argentino guadagna ben 8 milioni di euro netti a stagione, con il cartellino valutato almeno 30 milioni di euro.

In scadenza tra un anno e mezzo, la pista giallorossa rischia di essere solo un sogno autunnale per Josè Mourinho.