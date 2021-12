Addio Juventus, prende quota il trasferimento al Milan: c’è il prezzo

Si allontana il rinnovo dalla Juventus, il trasferimento dai bianconeri al Milan prende ‘quota’: c’è già il prezzo per il via libera

Forse la nota meno stonata della difficile stagione della Juventus. I bianconeri stanno vivendo un’annata non in linea con le aspettative e non è certo il successo contro la Salernitana a poter cambiare le cose.

Allegri non ha ancora trovato la quadra, ma c’è un calciatore che sta rendendo di più rispetto alle stagioni passate. Si tratta di Federico Bernardeschi che ha confermato il suo feeling con Allegri. L’ex Fiorentina ha però il contratto in scadenza a fine stagione e il rinnovo, che qualche settimana fa sembrava essere più vicino, si è fatto nuovamente complicato. Colpa anche del cambio di agente con il 27enne che si è affidato a Pastorello. Rinnovo in salita quindi con una pista che potrebbe riprendere improvvisamente quota.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi-Milan: c’è il prezzo

Senza rinnovo con la Juventus, Federico Bernardeschi potrebbe lasciare Torino già a gennaio. A bilancio il suo cartellino è inserito per circa 6 milioni di euro ed è questa la cifra che potrebbe bastare per il via libera alla cessione.

Il suo nome è da tempo accostato al Milan e i rossoneri potrebbero riprovarci per un jolly a basso costo. Ad avvalorare l’ipotesi Milan per Bernardeschi ci sono anche le quote Sisal: il trasferimento in rossonero a gennaio dell’ex viola è quotato sei volte la posta. Ipotesi tutt’altro che impossibile quindi anche per gli scommettitori.