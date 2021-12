Bastoni out nell’ultima ora: le formazioni ufficiali di Inter-Spezia e Bologna-Roma

Alle 18:30 scendono in campo Inter e Roma rispettivamente contro Spezia e Bologna. I nerazzurri, reduci dalle vittorie con Napoli e Venezia devono tenersi aggrappati ai primi posti per non perdere terreno su Milan e Napoli e ospitano la squadra dell’ex eroe del Triplete, Thiago Motta, a San Siro.

La Roma, invece, sarà in trasferta a Bologna per rispondere a Juventus e Fiorentina e avvicinarsi all’Atalanta. La squadra di José Mourinho, però, dovrà vedersela con quella di un agguerrito Sinisa Mihajlovic. Lo Special One si affida ad Abraham, Simone Inzaghi invece punta sulla coppia Lautaro-Correa, dando riposo a Dzeko. Turnover anche per Barella che rifiaterà dopo tante partite in pochi giorni. Bastoni, invece non sarà nemmeno in panchina per una gastroenterite. Le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali: Bastoni neanche in panchina

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, D’Ambrosio, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Kiwior; Sala, Kovalenko, Reca; Salcedo, Manaj, Gyasi.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp; Veretout, Diawara, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.