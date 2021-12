Milan, si opera: è UFFICIALE | Che tegola per Pioli

Nuove brutte notizie per il Milan e per il tecnico Stefano Pioli: il calciatore rossonero si opera, comunicato ufficiato del club

Una stagione molto sfortunata per il Milan per quanto riguarda gli infortuni. Ora Pioli si vede costretto a perdere anche Simon Kjaer, uscito subito contro il Genoa a causa di una torsione innaturale del ginocchio sinistro. Dopo la grande soddisfazione per il diciottesimo posto nella classifica del pallone d’oro, il difensore dovrà ora stare lontano dai campi per diverso tempo.

Dagli esami strumentali effettuati questa mattina, è stata riscontrata la necessità di un intervento chirurgico. I tempi di recupero ancora non si conoscono. Nella giornata di domani il danese ex Roma si sottoporrà all’operazione.

Milan, Kjaer si opera: è ufficiale

Ecco il comunicato ufficiale del club: “La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato sottoposto questa mattina Simon Kjaer – si legge – hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento verrà effettuato domani“.