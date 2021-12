Calciomercato Inter, il possibile colpo dal Real Madrid: cifre e dettagli

Calciomercato Inter: dal campo al mercato. Possibile colpo nerazzurro in casa Real Madrid. Tutte le cifre e i dettagli

Niente da fare per l’Inter di Simone Inzaghi: al Bernabeu si impongono i padroni di casa del Real Madrid che confermano il primo posto nel girone.

La squadra di Ancelotti, priva di Benzema, è trascinata dal solito Vinicius e dagli infiniti Modric, Casemiro e Kroos, che ha anche sbloccato il match. Ancora panchina per Marco Asensio: l’esterno spagnolo ha però impiegato un solo minuto dal suo ingresso in campo per trovare la rete con un sinistro capolavoro che non ha lasciato scampo ad Handanovic. Nelle ultime settimane lo spagnolo sta facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato e anche l’Inter potrebbe iscriversi alla corsa per il talento classe 1996. Ecco tutte le cifre e i dettagli del possibile colpo dai Blancos.

Calciomercato Inter, Marotta alla finestra per Asensio: cifre e dettagli

Asensio è in scadenza di contratto nel 2023 e la sua mancata esplosione nelle ultime stagioni, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, ha messo in discussione anche il suo futuro. Nel prossimo calciomercato estivo il mancino spagnolo entrerà nel suo ultimo anno di contratto.

Il giocatore è accostato anche alla Juventus e piace in Premier League. Con l’addio di Sanchez e del suo pesante ingaggio, però, anche Marotta potrebbe iscriversi alla corsa per Asensio, che sarà comunque valutato almeno 25-30 milioni di euro. Staremo a vedere.