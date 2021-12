Atalanta-Villareal, decisi data e orario | UFFICIALE, ecco quando si gioca

La Uefa ha ufficializzato data e ora del rinvio di Atalanta-Villareal, rinviata per neve

Atalanta-Villareal non si giocherà questa sera. La ‘Dea’ dovrà aspettare per giocarsi la partita più importante della stagione fino a questo momento. L’ultima gara del gruppo F di Champions League è stata rinviata a causa della troppa neve presente al Gewiss Stadium.

Il primo sopralluogo era stato fatto alle 20:30, poi si era deciso per un rinvio di circa 20 minuti con conseguente inizio alle 21:20. Infine l’arbitro, insieme al consenso delle società, ha deciso che il campo non permetteva il regolare svolgimento della partita e ha ufficializzato il rinvio della partita. L’ufficialità sulla data è arrivato poco dopo ma solo pochi minuti fa è certo anche l’orario.

Atalanta-Villareal: La Uefa ha deciso, si gioca alle 16:30

Atalanta-Villareal si giocherà domani, giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 16:30. L’orario è stato deciso dalla Uefa per evitare accavallamenti con le gare di Europa League. Certamente potrebbe essere complicato per i tifosi bergamaschi essere presenti considerando che l’orario della gara coincide con orari lavorativi. Ancora più difficile per i tifosi del Villareal che dovrebbero posticipare il ritorno in Spagna.