Calciomercato Juventus, via libera da Conte | Colpaccio a centrocampo

La Juventus mette nel mirino un centrocampista del Tottenham per rinforzare la rosa. Arriva il via libera da parte di Conte

Juventus che continua ad essere alla ricerca di certezze e continuità in questa prima parte di stagione, e probabilmente il passaggio come prima in Champions League potrebbe dare stimoli importanti.

La certezza tra i bianconeri è certamente quella che a gennaio qualche rinforzo servirà, soprattutto a centrocampo, reparto che sembrerebbe avere più lacune al momento. Così la società juventina sembrerebbe aver messo nel mirino un centrocampista di proprietà del Tottenham, per il quale potrebbe essere arrivato anche il via libera da parte di Antonio Conte, attuale tecnico degli ‘Spurs’ ed ex Juventus.

Juventus, mirino puntato su Ndombele: Conte dà il proprio benestare

La Juventus si prepara alla sessione invernale di calciomercato, dove ovviamente rinforzare la rosa sarà importante per cercare di risollevare una stagione iniziata con il piede sbagliato. I bianconeri in particolare sono alla ricerca di un centrocampista centrale, e il loro mirino potrebbe essersi fermato su Tanguy Ndombele.

Il centrocampista di proprietà del Tottenham in questo inizio di stagione ha collezionato 12 presenze, con due gol all’attivo. Però al momento sarebbe in fondo alle gerarchie di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il tecnico italiano avrebbe dato il proprio via libera al club per ascoltare eventuali offerte per il centrocampista francese già a gennaio. Così Ndombele potrebbe diventare uno dei primi colpi della Juventus dell’anno nuovo.