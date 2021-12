Juventus, Allegri | “Dobbiamo essere più cattivi e su Dybala…”

Massimiliano Allegri ha parlato al termine della vittoria della Juventus in Champions League col Malmoe

La Juventus conquista il primo posto nel girone vincendo contro il Malmoe e sfruttando il pareggio tra Zenit e Chelsea. I bianconeri si tolgono la soddisfazione di scavalcare i campioni d’Europa in carica e si garantiscono un avversario più abbordabile agli ottavi.

Massimiliano Allegri ha parlato al termine della gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Bella serata per il primo posto ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta. In Champions soprattutto non è possibile sbagliare così tanti gol, non possiamo permettercelo e dobbiamo migliorare in questo. Forse ci manca un po di serenità sotto porta, dobbiamo fare prestazioni migliori di stare sotto l’aspetto mentale”.

Juventus, Allegri sulla condizioni di Dybala

Inoltre Allegri ha anche spiegato il motivo della sostituzione di Paulo Dybala: “Non si sentiva tanto bene e ho preferito toglierlo. Ma non è assolutamente nulla di grave”. Sulle possibilità di avere qualche rientro per la gara di Venezia, il tecnico toscano ha detto: “Non credo recupererà nessuno se non McKennie. Quelli di oggi saranno quelli che andranno a Venezia, dove ci aspetta una partita molto complicata”.