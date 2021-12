L’Inter e la Juventus mettono nel mirino Breel Embolo del Gladbach: le ultime di calciomercato sulle squadre allenate da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri

L’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri stanno vivendo dei momenti diametralmente opposti. I nerazzurri infatti sono una delle squadre protagoniste nel campionato italiano di Serie A, mentre i bianconeri stanno pagando un inizio incerto e sono molto distanti dalla lotta per la Champions League con il quarto posto occupato abbastanza stabilmente dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Discorso invece differente per quanto concerne la Champions League. L’Inter, martedì sera al Bernabeu, è caduta sotto i colpi del Real Madrid e ha perso, in vista degli ottavi Nicolò Barella, espulso durante la gara. La Vecchia Signora ha invece ottenuto il primo posto nel gironcino battendo agilmente il Malmoe nell’ultima giornata.

Entrambe le due grandi del nostro calcio hanno però anche dei problemi in ottica calciomercato, soprattutto per l’estate. L’Inter infatti perderà molto probabilmente Alexis Sanchez, che dovrebbe rescindere il suo contratto con la Beneamata, mentre la Juventus, ancora in dubbio sul riscatto di Alvaro Morata, è a caccia di punte. Attenzione per entrambe al nome di Breel Embolo, attaccante svizzero del Gladbach.

Calciomercato Inter e Juventus, obiettivo Embolo

Breel Embolo può essere il nome giusto per Inter e Juventus. Giocatore dotato di grande fisicità, lo svizzero ha una valutazione di poco inferiore ai 20 milioni di euro ed un contratto con il Gladbach fino al 2023 che, nella prossima estate, potrebbe sensibilmente abbassare il suo prezzo. Embolo è inoltre un giocatore molto duttile visto che può agire su gran parte del fronte offensivo: dalla fascia alla trequarti fino al ruolo di prima punta pura.