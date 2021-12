Lazio-Galatasaray, le formazioni UFFICIALI: Immobile titolare

Le formazioni ufficiali di Lazio-Galatasaray. Maurizio Sarri scioglie le riserve sull’attaccante e lo schiera titolare

La Lazio scende in campo per l’ultima giornata del girone di Europa League. All’Olimpico arriva il Galatasaray, in testa al gruppo E con 11 punti. Per i biancocelesti sarà fondamentale vincere, in quanto un pareggio o una sconfitta non permetterebbero il passaggio diretto agli ottavi di finale di Europa League. Diversamente, sarà necessario affrontare una delle terze dei gironi di Champions League per proseguire al turno successivo.

Gli uomini di Sarri hanno finora totalizzato due vittorie, due pareggi e una sconfitta, proprio ad Istanbul. Il tecnico toscano ha deciso di schierare Ciro Immobile, in forse fino a questa mattina. L’arbitro Del Cerro fischierà l’inizio alle ore 21.

Europa League, le formazioni ufficiali di Lazio-Galatasaray

Formazione Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Formazione Galatasaray (4-3-3): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcão, Van Aanholt; Feghouli, Antalyali, Kutlu; Kerem, Diagne, Babe. Allenatore: Terim