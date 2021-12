Napoli, altra tegola per Spalletti: esce in barella contro il Leicester

Brutto infortunio per un giocatore del Napoli a pochi minuti dal termine del primo tempo

Il Napoli sta giocando al Diego Armando Maradona l’ultima partita del girone C di Europa League contro il Leicester ma alla lunga lista di infortunati se ne aggiunge un altro.

Non solo Osimhen, Koulibaly e Anguissa. Luciano Spalletti perde anche Hirving Lozano che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo 44 minuti per un terribile scontro con Ndidi. Il messicano ha sbattuto il volto contro il fianco dell’avversario perdendo addirittura un dente per la violenza della botta. Lozano è rimasto cosciente ma ha avuto bisogno dell’intervento della barella.

Napoli, Lozano in barella: a rischio con l’Empoli

La nota positiva è che il messicano è rimasto cosciente ma ha comunque abbandonato il campo in barella in condizioni non ottimali. Al suo posto è entrato Malcuit e ora Spalletti deve fare i conti con un altro problema. Lozano, infatti, rischia seriamente di saltare la partita di campionato contro l’Empoli, lasciando spazio a Ounas.