Il Milan di Stefano Pioli mette nel mirino Allan, centrocampista dell’Everton e pupillo ai tempi del Napoli di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio: le ultime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a cercare riscatto nel campionato italiano di Serie A contro il Napoli di Luciano Spalletti. I rossoneri arrivano a questo scontro diretto per lo Scudetto dopo il pareggio in casa dell’Udinese di Cioffi, una sfida difficilissima per il Diavolo che in questa fase della stagione è decisamente in difficoltà.

Una vittoria contro gli azzurri potrebbe rilanciare il Milan in chiave scudetto per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi che intanto stasera dovrà passare su un campo decisamente non semplice come quello dell’Arechi, casa della Salernitana di Stefano Colantuono.

Il Milan dovrà fare i conti con tante assenze così come il Napoli di Spalletti ancora privo del grande centravanti Victor Osimhen, uscito infortunato dall’ultima apparizione degli azzurri a San Siro nella sconfitta contro l’Inter di Inzaghi. I rossoneri in questo momento stanno avendo tanti problemi a centrocampo: Bakayoko non sta rendendo al meglio e Franck Kessie, forse un po’ distratto dalle voci di calciomercato, non sta impressionando come nella scorsa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: conclusa l’offerta per l’aumento di capitale

LEGGI ANCHE >> Post Aguero, la Juventus è nei guai: futuro in Spagna

Calciomercato Milan, rivoluzione a centrocampo: spunta Allan

In quest’ottica, nella finestra di calciomercato invernale il Milan potrebbe tuffarsi in Premier League per mettere a segno un colpo per rinforzare la linea mediana. Il nome buono sarebbe quello di Allan, centrocampista dell’Everton con un grande passato al Napoli. Il giocatore brasiliano, valutato circa 20 milioni di euro, è in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe finire anche nei radar della Lazio di Maurizio Sarri, mentore ai tempi del club azzurro dell’ex giocatore dell’Udinese. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di un centrocampista e il classe 1991 potrebbe essere davvero l’uomo giusto.