Calciomercato, niente esonero dopo la sconfitta: clausola shock

Brutta sconfitta inaspettata, ma l’allenatore non è a rischio esonero anche per la clausola davvero importante: ecco la curiosità

Ancora una battuta d’arresto per lo Spezia che non riesce a vincere: il Lecce, formazione di Serie B, è riuscito nel colpaccio di superare la compagine ligure. Thiago Motta non sarebbe ancora a rischio esonero: ecco il motivo con la clausola da urlo.

Anche i tifosi hanno contestato la squadra dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia: come svelato dall’edizione odierna de “Il Secolo XIX“, sul suo contratto c’è la clausola contrattuale che prevede il pagamento di una penale di circa 400mila euro in caso di esonero prima del 2022.

Così l’ex centrocampista di Genoa e Inter potrebbe restare al timone dello Spezia almeno fino a Capodanno: la società ligure, poi, prenderà una decisione in ottica futura per cercare di raggiungere la salvezza in massima serie evitando così la retrocessione.

Calciomercato, futuro in bilico per Thiago Motta

Il futuro di Thiago Motta resta così in bilico in vista delle prossime sfide di Serie A: al momento si trova a quota 12 punti, proprio poco fuori dalla zona retrocessione. La prossima sfida contro l’Empoli potrebbe essere già decisiva per collezionare punti importanti per salire ancora in classifica. Un periodo difficile in casa Spezia dopo la batosta anche in Coppa Italia contro la formazione di Serie B, il Lecce, che è riuscito nell’impresa di un grande risultato dando così speranze anche per il campionato.