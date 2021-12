Serie A, Udinese-Salernitana si gioca: l’annuncio

La nota ufficiale della Salernitana in merito ai casi di Covid alla vigilia della trasferta di Udine

La gara di domani tra Udinese e Salernitana è stata a forte rischio. Il club granata ha riscontrato positività all’interno del gruppo e l’Asl ha inizialmente bloccato la partenza della squadra in vista della trasferta di Udine.

“Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l’Asl ha disposto i controlli opportuni, dai quali é emersa la positivitá di altri due componenti dello staff (non giocatori), di cui uno sintomatico. Pertanto, si é deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso. Allo stato la trasferta é sospesa. L’esito dei tamponi sará noto in serata. Seguiranno aggiornamenti”. Questa la nota ufficiale del club campano.

Udinese-Salernitana: l’annuncio di Marino

Poi, però, l’annuncio di Pierpaolo Marino, direttore dell’aerea tecnica dell’Udinese ha parlato a ‘Udinese TV’: “La Lega ci ha confermato che la partita si gioca domani alle 18:30 e che la Salernitana ha prenotato un charter per domattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno stravolgimenti in questo senso. Non so se siano emerse ulteriori positività in casa Salernitana, ma la decisione della Lega è questa, come quella della squadra avversaria di partire domattina. Saremo pronti a ricevere la squadra avversaria con ospitalità sportiva, come sempre”.