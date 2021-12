Calciomercato, il Real beffa la Juve | Assalto al talento

Il Real Madrid manda ko la Juventus e si fionda sul talento olandese per rinforzare il centrocampo

Il Real Madrid continua a far valere il suo status in Spagna e soprattutto in Europa. Nonostante i tanti cambiamenti degli ultimi anni, il club ha saputo rinnovarsi, lanciando giovani dall’enorme talento come Vinicius, Rodrigo, Valverde, ma allo stesso tempo sapendo rinunciare a senatori come Ronaldo, Sergio Ramos, Varane. Adesso anche il centrocampo è un reparto sul quale la società vuole intervenire.

Il centrocampo del Real necessità una spolverata di gioventù e nonostante Kross e Modric facciano ancora la differenza, la loro carta d’identità non mente. Di conseguenza Florentino Perez sta muovendo passi concreti verso un nuovo colpo. L’indiziato principale in quel ruolo, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes’, sembra essere Ryan Gravenberch, centrocampista olandese classe 2002. Prodotto dell’Ajax, il giovane talento nativo di Amsterdam si sta imponendo in maniera considerevole sia in Olanda che in Europa, attirando l’attenzione di molti club europei.

Real Madrid su Gravenberch: addio Juventus

L’Ajax è consapevole che con un contratto in scadenza tra poco più di un anno, trattenerlo sarà molto complicato. Di conseguenza il club di Amsterdam cercherà di trarre il massimo profitto della sua cessione, almeno 30 milioni di euro. Anche la Juventus segue da vicino Gravenberch ma difficilmente potrà competere con il potere economico del Real Madrid. I blancos, in contatto con Mino Raiola per Erling Haaland, hanno tirato in ballo anche il talento olandese che sembra essere il primo obiettivo per rinnovare il centrocampo, forse a gennaio ma più realisticamente a giugno. Un altro talento olandese pronto a sfondare in una big europea.