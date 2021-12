Non solo Insigne: Toronto, possibile colpo anche in casa Juventus

Calciomercato Juve: dopo Insigne e Belotti, il Toronto potrebbe mettere nel mirino anche un giocatore bianconero. Tutti i dettagli

Irrompe un’inattesa protagonista nel calciomercato invernale ormai alle porte. Il Toronto, club canadese che milita in MLS, sembra infatti intenzionato a fare follie per alcuni big della Serie A.

È infatti notizia di ieri del forte pressing su Lorenzo Insigne: la società fa sul serio, i colloqui con l’entourage sono avanzati, e sembra che il capitano del Napoli si stia convincendo di accettare l’offerta monstre del Toronto. Sul piatto ci sono oltre 10 milioni di euro a stagione più ricchissimi bonus e una nuova carriera da star nel campionato americano. Ma non solo Insigne. I canadesi, infatti, avrebbero messo nel mirino anche Andrea Belotti, che è in scadenza di contratto a giugno come il suo compagno di Nazionale. Presto potrebbe arrivare una super proposta anche per il ‘Gallo’. E non è affatto da escludere che l’ambizioso Toronto possa fare un tentativo anche in casa Juventus.

Calciomercato, il Toronto può ‘aiutare’ la Juventus: occhi su Ramsey

Nelle prossime settimane il club bianconero sarà impegnato soprattutto sul fronte uscite. Sono infatti numerosi i giocatori in bilico, alcuni già fuori dai piano di Massimiliano Allegri e della società. È ad esempio il caso di Aaron Ramsey: il centrocampista gallese è in cima alla lista dei partenti e la dirigenza e l’entourage dell’ex Arsenal sono al lavoro per trovare una soluzione. Chi non avrebbe problemi a coprire il pesante ingaggio del giocatore è proprio il Toronto, che nelle prossime settimane potrebbe pensare anche al gallese. Tuttavia, ad oggi la volontà di Ramsey è quella di tornare in Premier League: il 30enne è in scadenza di contratto nel 2023 e al momento non si registrano piste concrete per la sua cessione. Il Toronto è alla finestra.