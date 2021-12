Olivier Giroud, centravanti del Milan di Stefano Pioli, potrebbe essere un nome buono anche per l’attacco della Juventus di Allegri: le ultime notizie di calciomercato

Si prospettano grossi cambiamenti nella prossima finestra di calciomercato per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, che si trovano al momento al quinto posto nel campionato italiano di Serie A, potrebbero infatti perdere sin da subito il cartellino di Alvaro Morata.

Il centravanti spagnolo, alla Continassa in prestito oneroso dall’Atletico Madrid, è molto vicino ad approdare al Barcellona di Xavi in piena rivoluzione tecnica dopo un inizio di stagione particolarmente complicato. Con la partenza dell’ex giocatore del Real Madrid, la Juventus dovrebbe trovare un nuovo centravanti nella finestra di calciomercato invernale e sono molti i nomi in ballo finora.

Il grande sogno ha un nome e un cognome: Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina è da tempo nel mirino di Cherubini che però difficilmente potrà riuscire a prenderlo a gennaio. Altri profili nei radar rispondono ai nomi di : Luis Muriel, un po’ ai margini del progetto tecnico dell’Atalanta; Mauro Icardi, centravanti del PSG che ha trovato pochissimo spazio nella prima parte di stagione; Gianluca Scamacca, in ascesa con la maglia del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per l’attacco

Per l’attacco però potrebbe spuntare anche un nome nuovo: attenzione infatti al profilo di Olivier Giroud, centravanti del Milan di Stefano Pioli. Il bomber francese, campione del mondo in carica, non ha finora impressionato e i rossoneri potrebbero anche decidere di privarsi dell’ex Chelsea, ma l’ipotesi, almeno per il momento, non sembra scaldare troppo la dirigenza della Juventus.

In questa prima parte di stagione infatti, Giroud non ha proprio convinto sia dal punto di vista della prestazioni che da quello della tenuta fisica, il centravanti transalpino è stato infatti più volte fermo per infortunio.