Doppia batosta per la Juventus | Incrocio sull’asse Real-PSG

Possibile addio per il veterano del Real e rimpiazzo con il giovane: la Juve viene beffata due volte

In casa Real Madrid i cambiamenti sono ancora in corso e tra i veterani c’è un altro giocatore che potrebbe non proseguire la sua avventura con i blancos. Florentino Perez sta valutando l’opzione di sacrificarlo per puntare su un profilo più giovane e fresco.

Il giocatore in questione è Casemiro, perno del centrocampo dei blancos insieme a Modric e Kross. Al Real dal 2015, il brasiliano ha conquistato due campionati spagnoli, tre supercoppe di Spagna, una coppa di Spagna, 4 Champions, 3 Mondiali per club e 2 supercoppe europee. Un palmares spaventoso che rende Casemiro un perno del club. Allo stesso tempo, però, vista anche l’età e i rapporti non idilliaci con Ancelotti, la società sta valutando la possibilità di rimpiazzarlo con un profilo per il futuro. Il brasiliano, come riportato da ‘elnacional.cat’, è seguito con attenzione dalla Juventus, ma soprattutto dal PSG.

Casemiro al PSG, il Real sul talento: doppia beffa Juve

Il Real Madrid starebbe pensando ad un giovane talento francese per sostituire Casemiro. Si tratta del centrocampista classe 2000 Aurélien Tchouameni, attualmente in forza al Monaco e già nel giro della nazionale francese.

Arrivato dal Bordeaux per 18 milioni di euro, adesso ne vale il doppio, circa 40 milioni di euro. La Juventus aveva messo gli occhi su di lui ma il Real adesso ha preso vantaggio, anche se è tra le pretendenti ci sarebbe anche il Tottenham di Conte. L’incrocio tra PSG e Real manderebbe fuori gioco la Juventus per entrambi gli obiettivi del centrocampo.