Inter, arriva il vice Perisic: Juventus e Sarri al tappeto

L’Inter lavora per rinforzarsi e studia il nuovo colpo per la fascia: l’eventuale acquisto metterebbe ko Juventus e Lazio

È stata una buona stagione quella che ha vissuto fino a questo momento l’Inter, che sta comandando la classifica di Serie A e vuole conquistare nuovamente lo scudetto, come successo un anno fa. I nerazzurri hanno al momento quattro punti di vantaggio sul Milan che insegue e intanto hanno anche ottenuto gli ottavi di Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, 200 milioni alla Juventus: “Via entrambi”

Calciomercato Inter, nel mirino torna ad esserci Kurzawa: battute Juventus e Lazio

L’Inter sta pensando ai rinforzi per crescere ancor di più e non avere rimpianti. Anche a gennaio potrebbe arrivare qualche calciatore e, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, si potrebbe puntare a un esterno. Nel mirino in particolare sembra esserci nuovamente Layvin Kurzawa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio addio a gennaio: colpo immediato

L’esterno sinistro del Paris Saint-Germain sta trovando poco spazio e sembra essere ormai in uscita dal club francese. Per questo potrebbe farsi avanti l’Inter che ha bisogno di un vice Perisic. I nerazzurri dunque sono pronti a fare il nuovo tentativo che befferebbe altre squadre di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Il PSG ruba un altro gioiello al Milan | Offerta irrinunciabile

Sul terzino francese infatti ci sono anche Juventus e Lazio ma l’obiettivo potrebbe presto sfumare per via dell’assalto dell’Inter.